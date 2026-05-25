自動車業界に特化した独立系メディアの幇寧工作室によると、華為技術（ファーウェイ）が先ごろ開催した「ファーウェイ智縕（ファーウェイ・ドライブワン）＆ファーウェイ超充電戦略および新製品発表会」には、中建投租賃（中建投リース、JICリース）が重要な戦略パートナーとして参加して、両社が提携して推進する関連事業の状況や見通しを説明した。JICリースは、北京に本社を置く国有の総合投資グループである中国建銀投資