女優の佐々木希、水野美紀、俳優の石黒賢が7月期の日本テレビドラマ「告白―25年目の秘密―」（土曜後9・00）に出演する。ヒロイン（岡崎紗絵）を取り巻く人物として物語の鍵を握っていく。今作は純愛と狂気のはざまを描くラブサスペンス。主人公（松村北斗）は幼い頃に出会ったヒロインに25年間、片思いを続けてきた。その裏には、25年前に起きた凄惨（せいさん）な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。佐々木