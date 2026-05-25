横浜4年目となる1997年（平9）は開幕から調子が良かった。打率は5月下旬まで3割5分台、6月末で・340あった。バットを寝かせ、足を上げるフォームが安定。つかんだと思った。暑さに弱く、夏場に入って打率はいつものように落ちていったが、チームはマシンガン打線が爆発して7月13勝5敗、8月20勝6敗の快進撃。首位ヤクルトを射程に捉えた。3・5ゲーム差に迫り、9月2日から横浜スタジアムで直接対決2連戦。一気に差を詰めたいと