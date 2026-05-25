全国の町で人口が最も多い広島県府中町が市制移行を目指している。「平成の大合併」では四方を囲む広島市との合併を選ばず、地方自治法が定める市の人口要件5万人を満たしながらも町制を続けてきた。既に「府中市」が県内を含め2市あるため、新たな名称も焦点となりそうだ。広島県南西部の安芸郡に属し、住民基本台帳に基づく4月1日時点の人口は5万1675人。自動車大手マツダの本社があり、広島市のベッドタウンとして、1990年