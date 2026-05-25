才木浩人が6回途中3失点で今季5勝目をマークした。巨人戦は球団新記録となる9連勝を達成し、節目の通算50勝目を飾った。24日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、その才木をリードした梅野隆太郎の配球に注目が集まった。解説の館山昌平氏は「非常にうまくリードしていた」と振り返り、「序盤はカーブとスライダーを織り交ぜながら、最後はストレートで差し込む配球ができていた。6回、ピンチになるとギアを上げ、