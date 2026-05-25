24日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』で解説を務めた館山昌平氏が、巨人・竹丸和幸の投球について課題を指摘した。竹丸はこの日2本塁打を浴びるなど6回4失点で敗戦投手となった。館山氏は「序盤はインコースに構えた球がアウトコースへ抜けてしまう場面が多かった。ただ、途中からはしっかり修正できていた。狙ったコースに投げ切れるようになることで、他の球種もさらに活きてくる」と分析。その上で、「こうした修