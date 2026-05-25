正解はないけれど「家庭でも『この場面はどんな気持ちでセリフを言えばいいのかな』と相談できるのは、夫婦ならではですね。監督と役者は通常、撮影現場でしか話し合えませんから」こう話すのは俳優の遠藤久美子（48）だ。遠藤の夫は、’16年７月に結婚した映画監督の横尾初喜氏。５月22日から全国で順次公開される横尾監督の最新作『いろは』には、遠藤も出演している。若い姉妹が、長崎県各地を巡る旅を通じて自分を見つめ直すロ