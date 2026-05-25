アイドル卒業--表紙は初登場ですね！まずは感想を聞かせてください。「やっぱり格別です。弟が仙台（宮城県）に住んでいるのですが、私が雑誌の表紙を飾ると、『コンビニに希純ねえちゃんがいた！』って連絡してくれるんです。それを聞くと全国に届いているんだなって実感が湧くんです。『コンビニによくいる女になりたい』という目標があるので、嬉しい気持ちでいっぱいです！」--葉山（神奈川県）のスタジオに加え、東京・渋谷