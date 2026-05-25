佐々木希（C）田中雅也（TRON） 松村北斗主演の日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白−25年目の秘密−』に、佐々木希、水野美紀、石黒賢の出演が決定した。3人は、ヒロイン・野瀬麻里子（岡崎紗絵）を取り巻く人物として、25年前の事件と現在が交錯する物語の鍵を握っていく。【写真】TVer考察動画“で謎の少女”として紹介された佐々木希の子ども時代の写真本作は、純愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。主人公・