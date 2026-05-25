小川史記（BUDDiiS）＆瀬戸利樹（C） たつもとみお/シーモアコミックス（C） TOKYO MX 小川史記（BUDDiiS）、瀬戸利樹がW主演を務める新金曜ドラマ『しもべの王子様』（TOKYO MX）が、7月3日より毎週金曜よる11時から放送することを決定した。【写真】たつもとみお先生『しもべの王子様』描き下ろしイラスト累計200万DLを突破した、たつもとみお氏による人気BLコミックを実写ドラマ化。かつて“王子様”のように