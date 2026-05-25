齋藤飛鳥 齋藤飛鳥がこのほど、都内で開催されたアニメの祭典『クランチロール・アニメアワード 2026』にプレゼンターとして出演した。授賞式前に行われたレンジカーペットレセプションでは、色鮮やかな青の着物姿で登場。笑顔で報道陣によるフォトコールに応じた。【動画】有村架純＆齋藤飛鳥＆西野七瀬によるオレンジカーペットの様子最優秀継続シリーズ賞は「ONE PIECE」が受賞した。齋藤はプレゼンターとして登