齋藤飛鳥、有村架純、西野七瀬 有村架純、齋藤飛鳥、西野七瀬がこのほど、都内で開催されたアニメの祭典『クランチロール・アニメアワード 2026』にプレゼンターとして出演。授賞式前に行われたレンジカーペットレセプションに登場し、報道陣によるフォトコールに応じた。