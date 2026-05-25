【政官財スキャニング】#127メール定着で利用減…郵便局への「補助金」案に金融界が呆れ顔政界通（以下=政）原油価格の高騰でいろいろ値上げが続くなか、日本郵便が5月15日に「郵便料金の値上げを検討する」と発表したな。郵便ポストなども減らすというが、これで赤字体質から抜け出せるのか？財界通（同=財）いや、経済界には疑問視する声ばかりだ。試算では、郵便料金を20円上げれば2028年度に収支が1981億円改善するとした