女優の水野美紀、俳優の石黒賢が、ＳｉｘＴＯＮＥＳの松村北斗主演の７月期の日本テレビ系「告白―２５年目の秘密―」（土曜・後９時）に出演することが２５日、発表された。幼い頃に出会った野瀬麻里子（岡崎紗絵）に２５年間、片想いしてきた主人公・雪村爽太（松村）。愛と狂気の狭間をラブサスペンスとして描いた作品。水野は麻里子の父・銀次郎（石黒）の後妻で、麻里子の継母サユリを演じる。品よく穏やかに振る舞って