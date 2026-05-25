【経済ニュースの核心】長期金利の急上昇→最高更新を招いた高市政権ゴマカシの小手先介入 識者は「度が過ぎる」とバッサリSBI新生銀行の五味広文取締役会長（77）が6月22日の定時株主総会で退任することが決まった。一方、入れ替わるように、日本銀行出身でこども担当相などを務めた小倉将信、元警視総監の迫田裕治、農林中央金庫元常務理事の藤崎圭の3氏が新任取締役候補として株主総会に付議される。五味氏は1972年に大蔵省