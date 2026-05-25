女優の佐々木希が、ＳｉｘＴＯＮＥＳの松村北斗が主演する７月期の日本テレビ系「告白―２５年目の秘密―」（土曜・後９時）にヒロインの秘書役で出演することが２５日、発表された。幼い頃に出会った野瀬麻里子（岡崎紗絵）に２５年間、片想いしてきた主人公・雪村爽太（松村）。愛と狂気の狭間をラブサスペンスとして描いた作品。佐々木は、ヒロインの麻里子の秘書を務めるシングルマザー。７歳の娘を育てながら働き、麻里