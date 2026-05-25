◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル、良）第８７回オークスは２４日、東京競馬場の芝２４００メートルで行われ、ジュウリョクピエロに騎乗した今村聖奈騎手（２２）＝栗東・寺島厩舎＝が、ＪＲＡ女性騎手のクラシック初騎乗でＧ１初制覇。師匠の寺島良調教師（４４）＝栗東＝にとってもＪＲＡ・Ｇ１初制覇。まな弟子とのコンビでのビッグタイトル獲得に感無量の表情だった。寺島調教師にと