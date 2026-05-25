RB大宮の西村卓朗SD「今の時期は本腰を入れなければいけないタイミング」2026年J2・J3百年構想リーグは地域リーグラウンドの全18試合を終え、EAST-BのRB大宮アルディージャは勝ち点30の4位という結果だった。とはいえ、重要なのは、26−27シーズンのJ1昇格。今年1月からRB大宮アルディージャに環境を変え、選手と向き合っている西村卓朗スポーツダイレクター（SD）はどんなビジョンをもってチーム強化を進めているのか。（取材・