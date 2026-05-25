◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル、良）桜花賞９着から巻き返しを狙ったドリームコアは先行してしぶとく脚を伸ばすも首差の２着。管理していた萩原清調教師（享年６７）＝美浦＝が２０日に病気で亡くなり、弟子の大竹厩舎所属として参戦した一戦だったが、亡き恩師にいい報告は届けられなかった。ルメールは「いいポジションが取れましたが、ペースが遅く引っかかってしまいました」と唇を