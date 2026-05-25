◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル、良）第８７回オークスは２４日、東京競馬場の芝２４００メートルで行われ、ジュウリョクピエロに騎乗した今村聖奈騎手（２２）＝栗東・寺島厩舎＝が、ＪＲＡ女性騎手のクラシック初騎乗でＧ１初制覇を果たした。ジュウリョクピエロの想像を超えた強さと、今村騎手による歴史的なＧ１制覇。今年の牝馬クラシック２冠目は驚きの連続だった。まずはオー