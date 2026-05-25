ＴＢＳ系「クレイジージャーニー」は２５日、２か月ぶりにゴールデン帯で放送する。午後９時から２時間スペシャル。第６３回ギャラクシー賞テレビ部門奨励賞を受賞した２月放送の「ハワイの裏取材」第２弾。裏社会ジャーナリスト・丸山ゴンザレス氏が殺人ドラッグが蔓延する街・フェンタニルトライアングル、スラム街などに潜入し、日本人が意識しないハワイの問題を取り上げていく。丸山氏は「日本の皆さんも、これを他人ごと