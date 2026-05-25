ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）が２５日に放送され、総合司会の安住紳一郎アナウンサーがラーメンを注文する際に頼む麺の硬さを明かす場面があった。番組では国内外で人気のラーメン店「一蘭」のニセ店舗が中国に現れ物議を醸していることを伝えた。安住アナは「今、全国に８０店舗、海外は香港３、台湾２、ニューヨークに３と計８店舗展開しているということなんですが、宇賀神さんは食べたこと