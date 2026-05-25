女優の鳴海唯（２８）が、イメチェン姿をアップした。２５日までに自身のインスタグラムを更新し、写真をアップ。髪色を見たフォロワーは「ワオ金髪メッシュ」「うわー、びっくりしました。とっても素敵」「うえええ！かわいい！！！」と仰天！黒髪から金髪になっていた。「えっ？！これ、いま？ですか？いきなりだったんで、むちゃくちゃ度肝抜かれました。なにかの役で、ですか？お写真用ですか？それともお気分ですか？」