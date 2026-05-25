公立の小中高校などで日本語指導を必要とする児童生徒が、２０２５年度は８万４７５９人となり、過去最多を更新したことが文部科学省の調査でわかった。前回２３年度調査から１万５０００人超増え、約１０年で倍増した。文科省は、日本語の学習環境整備を強化する方針で、２７年度から初期指導の拠点となる「プレクラス」運営のモデル事業や教材の開発に乗り出す。調査は全国１７８８の教育委員会を対象に、小中高校や特別支援