佐々木希（38）水野美紀（51）石黒賢（60）がSixTONES松村北斗主演の日本テレビ系7月期ドラマ「告白−25年目の秘密−」（土曜午後9時）に出演することが24日、分かった。ヒロインを演じる岡崎紗絵を取り巻く人物として、25年前の事件と現在が交錯する物語の鍵を握っていく。同作は、愛と狂気のはざまを描く、25年にわたるラブサスペンス。松村演じる主人公・雪村爽太は、幼い頃に出会った岡崎演じる、麻里子に25年間、片思いを続け