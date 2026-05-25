TBS系バラエティー「クレイジージャーニー」の2カ月ぶりとなるゴールデン2時間スペシャルが25日午後9時から放送される。独自視点や強いこだわりをもって世界や日本を巡る人々が、その特異体験を語る伝聞形紀行バラエティー。裏社会ジャーナリスト、丸山ゴンザレス氏が大人気リゾート地・ハワイの闇“ホームレス問題＆スラム街”に迫る。丸山氏がハワイのドラッグ問題を取り上げた2月放送の2時間スペシャルは、ギャラクシー賞テレビ