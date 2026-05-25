パパへの愛が溢れるわんこの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で108万回再生を突破し、「可哀想だけど可愛すぎるw」「こんなん笑って怒れないw」「シャコタンなってて草」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：犬が『夫に叱られてしまった』結果→反省しながら『大好き』が溢れてしまい…許さざるを得ない光景】 パパに叱られたわんこ TikTokアカウント「rukamama10」の投