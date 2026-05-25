飼い主さんの指先に巻かれた絆創膏。ぴょこぴょこと動かしてみると、ミニチュアダックスフンドさんが…。優しさと好奇心の狭間で葛藤する可愛すぎる行動が話題になっているのです。 思わず抱きしめたくなる、微笑ましいその光景は記事執筆時点で202万回を超えて表示されており、4.9万件のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：指に貼った『絆創膏』を噛もうとする犬→『ケガをしている』と察して…欲望と優しさの