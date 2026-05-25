大型犬が、泥だらけになって家に帰ってきた「衝撃の理由」が反響を呼んでいます。 話題となっている動画は記事執筆時点で90万5000回再生を突破し、「可愛いけどこれは怒られるｗ」「大満足の表情だね」といったコメントが寄せられています。 【動画：ドロドロに汚れて帰ってきた大型犬→外出中の様子を確認した結果…思わず絶望する『衝撃の光景』】 帰って来たら泥だらけ！ TikTokアカウント「goldenretrieverlex」に投稿