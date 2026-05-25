一緒に過ごした愛犬との日々、そして静かに訪れる別れの瞬間。SNSで投稿されている漫画『ぎんちゃん』は成長していく主人公とともに、祖父母の家で暮らす愛犬・ぎんちゃんと過ごした日々が描かれる漫画である。 【漫画】『ぎんちゃん』を読む 「愛犬との別れ」とともに、本作のキーワードに挙げられるのは「コロナ禍」。遠く離れた場所で息をするぎんちゃんとの別れが近づくなか、コロナ禍である世の中では不要