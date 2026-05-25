人気インフルエンサー・MINAMIが5月21日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「家族に内緒でぼっち東京！！すぐ帰るつもりがまさかな展開に…？！」と題して、ひとりでこっそり東京を旅する動画を公開した。 （関連：【画像あり】親に内緒の“ぼっち東京”を満喫するMINAMI） MINAMIは現在19歳のインフルエンサー。YouTubeではVlogや踊ってみた系の動画、若すぎると話題の母「みみママ」や姉・妹との動画も好評で