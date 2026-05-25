日経平均がついに6万円を突破と思いきや、6万円を割ったりしている。中東情勢の混乱など先行き不透明感が極まりない。一体全体、我々の資産戦略はこれからどうすればいいのか？ そんな時に最適な本がある。「『金持ち父さん 貧乏父さん』以来の衝撃の書」と絶賛されている『JUST KEEP BUYING』とその続編『THE WEALTH LADDER 富の階段』だ。今回は、令和のベストセラー『お金の大学』両学長にも大絶賛されている『THE WEALTH LADDE