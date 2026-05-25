【西日本から北日本まで広く洗濯日和】高気圧に覆われて、九州から東北にかけて一日よく晴れるでしょう。東京都心ではおよそ5日ぶりにたっぷりの日差しが降り注ぎそうです。北海道は午前中雲が多いですが、昼頃から晴れ間が出てくる見込みです。沖縄や奄美は曇りや雨で、午後は所により激しい雷雨の恐れもあるのでお気をつけください。【東海から西の地域は30℃以上の厳しい蒸し暑さ】西日本では真夏日となる所もあるでしょう。今