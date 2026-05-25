遠藤航（ゲッティ＝共同）【リバプール（英国）共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグは24日、各地で最終節が行われ、リバプールの遠藤航が左足の負傷から復帰し、ホームのブレントフォード戦でベンチ入りした。出番はなかった。1―1で引き分けたチームは5位で、来季の欧州チャンピオンズリーグ（CL）出場権を得た。クリスタルパレスの鎌田大地は1―2で敗れたホームのアーセナル戦で前半のみ出場した。リーズの田中碧