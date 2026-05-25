入社4年目テレビ局員によるエッセイ連載「テレビぺろぺろ」／第12回「『アリフォルニア』後の体調不良と体液について」「テレビぺろぺろ」／第11回「『アリフォルニア』が実現して幸せが臨界点に達した」を読むテレビ東京入社4年目局員・牧島による、連載エッセイ。「新しくて面白いコンテンツ」を生み出すため、大好きなお笑いライブに日参し、企画書作成に奮闘する。これはそんな日常の記録――。こんにちは。テレビ東京の牧島俊