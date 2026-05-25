次代を担う逸材たち〜アマチュア野球最前線第11回 千葉商科大・吉川凌平「先月でアルバイトをやめました」千葉商科大４年の吉川凌平は、爽やかな笑みをたたえながら言った。下級生時は最大で週４回入っていた宅配ピザのアルバイト。その頻度は高学年になるにつれて減っていき、４年の春にはやめていた。大学卒業後の進路を「プロ一本」と退路を断ったためだ。千葉商科大の最速156キロ右腕・吉川凌平photo by Takahiro Kiku