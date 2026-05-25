スポルティーバの過去の人気記事をご紹介！ 本日は昭和に渋い存在感を放ったプロ野球選手たちの連載です。『昭和プロ野球の仕事人』小川邦和 編令和になった今も、ファンの記憶に残る「昭和プロ野球の仕事人」の過去のインタビュー素材を発掘し、その真髄に迫るシリーズ連載。今回は、1970年代に巨人を５年で退団し、その後はアメリカなどへ"野球放浪"の旅に出た小川邦和氏について（初出：2022年８月31日）。全文 >>> 「長嶋さ