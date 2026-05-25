読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介。恋人なのに、まるで母親のように扱われ続けていた主人公。関係を良くしたい一心で手料理を振る舞いますが、そのやさしさは想像を超える形で踏みにじられてしまいます――。ついに限界…別れを決意した瞬間前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は、恋人でありながら自分を“母親”のように扱う彼に違和感を抱いていました。掃除や洗濯など身のまわりの世話を当然のよう