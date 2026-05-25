読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介。恋人なのに、まるで母親のように扱われ続けていた主人公。関係を良くしたい一心で手料理を振る舞いますが、そのやさしさは想像を超える形で踏みにじられてしまいます――。恋人なのに“母親扱い”…積み重なっていった違和感当時、付きあっていた彼は、私を恋人というより“母親”のように扱う人でした。掃除や洗濯、細かな身のまわりのことまで、いつの間にか私がやるのが当たり