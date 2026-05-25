今日25日(月)の日中は、北海道から九州にかけて、おおむね晴れそうです。にわか雨の可能性はあるものの、その範囲は狭いでしょう。沖縄は大気の状態が不安定で、急な強い雨や雷雨に注意が必要です。多くの所で晴天沖縄は雷雲が発達しやすい今日25日(月)は、高気圧に緩やかに覆われ、北日本から西日本の広い範囲で晴れそうです。関東から九州にかけて、午後は主に山沿いでにわか雨の所がありますが、降り方は弱いでしょう。一方、