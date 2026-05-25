gelato pique cafe（ジェラート ピケ カフェ）から、海の生き物たちをモチーフにした期間限定フェア“SEA ANIMALS”が2026年5月29日（金）よりスタート♡昨年話題となった「もちもちあざらしクレープ」がさらにおいしくなって再登場するほか、せいうちやラッコ、ペンギンをイメージしたキュートなスイーツ＆ドリンクが勢ぞろい。見た目も味わいも楽しめる、夏だけの特別メニュ