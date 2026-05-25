◇インターリーグカブス 5―8 アストロズ（2026年5月24日シカゴ）カブスは24日（日本時間25日）、本拠でのアストロズ戦に5―8で敗れ8連敗を喫した。ホームでの6連敗は21年以来5年ぶり。先発した今永昇太投手（32）が3本塁打を浴びるなど6回7安打2四死球6三振7失点で今季5敗目（4勝）。鈴木誠也外野手（31）は4打数無安打で、4試合連続ノーヒットとなった。今永は2回、5番・マイヤーズに先制ソロを浴びた。3―1と逆転した