アメリカのトランプ大統領は24日、イランとの戦闘終結に向けた協議について、アメリカ政府高官らに対し「合意を急がないよう」指示したと明らかにしました。トランプ大統領は24日、自身のSNSに、イランとの協議について「秩序正しく、建設的な形で進行している」としたうえで、担当する高官らに「合意を急がないよう指示した」と明らかにしました。理由について「時間は我々の味方についているからだ」と説明しました。さらに、合