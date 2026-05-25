ロシア国防省は、ウクライナへの大規模攻撃に新型の中距離弾道ミサイル「オレシュニク」を使用したと表明しました。ウクライナ首都、キーウのクリチコ市長などによりますと、23日夜から24日にかけてキーウと周辺地域がロシア軍の大規模攻撃を受けました。キーウでは集合住宅や教育施設などが被害を受け、少なくとも2人が死亡、80人以上がけがをしました。また、チョルノービリ原発事故の被害を伝える国立博物館も被害を受け、展示