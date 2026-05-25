保険総合ポータルサイト『HOKENO』を運営する東京海上日動火災保険株式会社（東京都千代田区）は、このほど「親の『もしも』に対する備え」に関する意識調査を実施し、結果を発表しました。それによると、親の看取りをしたことがない人の約6割が「今まで『もしも』の会話をしたことがない」ことがわかりました。本記事では調査結果とともに、同社が作成した「親子でもしもに備えるためのTODOリスト」も紹介します。【リスト】親子