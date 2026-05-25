お笑い芸人・西川きよしさん（79）の長男で、吉本新喜劇の西川忠志さん（58）が自身のインスタグラムを更新。筋トレ開始から1年8カ月が経過した姿が話題となっています。【写真】「ターミネーターかと」ムキムキボディになった西川忠志56歳半ばから趣味で始めたという筋トレ。「ジムに行き始めてから1年と8ヶ月」とつづり「ベンチプレスはやっと90kg挙げれるようになりました」「とは言ってもまだ2回までしか挙げられませんが」と