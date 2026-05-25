お笑いタレントのバイク川崎バイクさん（46）が自身のインスタグラムを更新。新しく撮影した「宣材写真」が話題となっています。【写真】「若い頃のつんくさん」サングラスを外して激変したバイク川崎バイク「NEW！宣材写真新しくなりました」と書き出し、ビフォーアフターの写真を複数枚アップしたバイク川崎バイクさん。普段の赤と白のTシャツに黄色いバンダナ、サングラスを着用した姿とは異なり、紺色のストライプジャケットに