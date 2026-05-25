内蒙古自治区シリンゴル盟で5月23日、中国が独自開発した推力600kg級「F406ターボファンエンジン」を２基搭載した気象無人機が、初の飛行試験を完了しました。中国航空発動機グループ（AECC）によると、飛行中、エンジンは正常かつ安定した状態で作動し、無人機は予定されたすべての試験項目を終え、無事帰還・着陸しました。開発責任者は、「これは中国の汎用航空用エンジン分野で初めて、中小推力クラスの高性能ターボファンエン