中日の郄橋宏斗が6回途中5失点でリーグワーストの6敗目を喫した。5回までは無失点投球を続けていたが、6回に突如崩れた。菊池涼介に2ランを浴びて1点差に詰め寄られると、続く坂倉将吾には二塁打を許した。モンテロ、大盛穂に連続四球を与え満塁となったところで、持丸泰輝に走者一掃の3点二塁打を打たれ、この回一挙5点を失った。郄橋のピッチングについて、24日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』で番