オリックスの4年目、内藤鵬内野手が持ち味の長打力を発揮し「右の大砲候補」として存在をアピールした。“衝撃的” なデビューだった。2年ぶりの1軍昇格を果たした5月23日の西武戦（ベルーナD）で、「4番・一塁」で起用されると、4打数2安打。安打の森友哉選手を一塁に置いた第2打席では、左へフェンス直撃の二塁打。柵越えにならず、本塁を突いた森友の好走塁も西武の好守備に阻まれて、「初本塁打、初打点」はならなかったが